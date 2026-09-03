Vado, Pastorino: “3-0 risultato bugiardo, stiamo crescendo. Prime punte ancora a secco? Non mi preoccupa”

Spezia. Il Vado perde 3-0 a La Spezia e esce dalla Coppa Italia Serie C. Un risultato deciso all’interno dell’ultima mezz’ora in una gara complessivamente equilibrata. Mister Matteo Pastorino fa la sua analisi della partita: “Siamo partiti bene, molto forti. Quello che chiedevo alla squadra era di avere la personalità giusta per venire in questi stadi, ovviamente nuovi per molti di loro, e avere l’approccio corretto. Avevo detto ai ragazzi che avevano due possibilità: farsi soffocare da una situazione nuova oppure esaltarsi e cercare di darei tutto quello che avevano. Dopo i primi 10-12 minuti, nei quali lo Spezia ha fatto molto bene ed è andato molto forte, abbiamo trovato un po’ di distanza, siamo usciti bene, siamo stati più aggressivi e, secondo me, abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo”.

“È stata una buona gara, fatta bene, considerando le tante assenze e il fatto che abbiamo cercato di far giocare tutti e di alzare un po’ il minutaggio. Mi porto via la prestazione importante di una squadra che sa di dover crescere e lavorare. Dispiace essere usciti sconfitti per 3-0, perché secondo me è un risultato bugiardo. Penso anche all’occasione clamorosa di Rosa sullo 0-0, arrivata al termine di una buona azione – prosegue -. Però mettiamo da parte il risultato: mi interessavano la prestazione e la crescita. Abbiamo un percorso davanti. Siamo partiti con dei giudizi negativi da parte di tutti, che ci davano già per retrocessi dal 20 luglio, quindi il nostro percorso è quello. Stiamo crescendo, stiamo lavorando bene e stiamo facendo delle cose buone”.

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