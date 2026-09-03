Vado, Pastorino: “Il 3-0 è bugiardo, per noi una buona gara nonostante le assenze”

“Ho il dispiacere per il 3-0, perché è un risultato bugiardo”. È rammaricato Marco Pastorino, l’allenatore del Vado uscito sconfitto dal Picco nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. “Lo Spezia è partito forte e io ho chiesto alla squadra du avere la personalità di giocare in questi stadi. O si facevano soffocare o si esaltavano. Dopo il primo quarto d’ora abbiamo trovato le distanze, siamo usciti bene e abbiamo fatto un buon secondo tempo. È stata una buona gara, considerando anche le assenze. Abbiamo un percorso da fare, siamo partiti con presupposto negativi di chi ci dava retrocessi. Siamo solo all’inizio e questo è uno step di crescita. Mi spiace aver regalato due gol su situazioni di palla nostra”, spiega in conferenza stampa.

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