A Palazzo Ducale la mostra “Memorie su pellicola. Ferrania fabbrica di immagini”

Cairo Montenotte. Il grande cinema italiano ha radici profonde a Cairo Montenotte, nate da una storia industriale,

tecnologica e umana straordinaria. Dall’11 settembre, gli spazi della Sala Dogana a Palazzo Ducale di Genova ospiteranno la mostra “Memorie su pellicola. Ferrania fabbrica di immagini”, un’indagine visiva, documentale e partecipativa che riporta alla luce il mito dello stabilimento di pellicole di Cairo Montenotte. L’esposizione, curata da Alessandra Villa con le fotografie di Michela Vernazza, è uno dei cinque progetti selezionati per Generazione Ducale, il programma con cui

Palazzo Ducale apre i propri spazi storici alle proposte culturali ideate da talenti under 35.

La mostra propone al pubblico un ricco e variegato corpo di materiali. Il percorso si articola attraverso le fotografie analogiche di Michela Vernazza, che ha immortalato le strutture raccogliendo le testimonianze di oltre quaranta ex operai, affiancate da materiali d’archivio rielaborati in formato video. La vera particolarità dell’allestimento è la presenza di pezzi storici unici. Grazie alla collaborazione istituzionale con il “Ferrania Film Museum”, in Sala Dogana saranno eccezionalmente esposte le macchine originali con cui la pellicola veniva davvero lavorata all’interno dello stabilimento, offrendo ai visitatori un contatto diretto con la tecnica dell’epoca.

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