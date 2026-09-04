Al Centro Icaro di Licciana Nardi la presentazione sulle Madri Costituenti e l’avvio di “Fili Resistenti”

Il Centro Icaro di Costamala, a Licciana Nardi, ospiterà martedì 8 settembre, dalle 16.30 alle 19.30, la giornata di formazione e incontro pubblico “Erano ventuno”, dedicata alle donne dell’Assemblea Costituente. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, intreccia memoria storica, educazione civica e valorizzazione del ruolo femminile nella nascita della democrazia. L’appuntamento segnerà anche l’avvio di “Fili Resistenti”, progetto promosso dal Centro Icaro insieme agli istituti comprensivi della Lunigiana per diffondere i valori costituzionali nelle scuole. Durante il pomeriggio sarà presentato per la prima volta sul territorio il Quaderno della Commissione regionale Pari opportunità della Toscana “Erano 21 le donne della Costituente”, nato da un’idea maturata proprio in Lunigiana. Il volume, curato da Melania Sebastiani, è arricchito dai ritratti artistici di Italo Forfori. Dopo i saluti istituzionali saranno inaugurate la mostra e la presentazione del catalogo, con un videomessaggio della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. Interverranno Mirella Cocchi, Melania Sebastiani e Italo Forfori. Alle 17.15 Serena Conti, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza Apuana, parlerà di donne e diritti tra fascismo e dopoguerra. Seguirà l’intervento di Sebastiani, intitolato “Le Ventuno non sono materia scolastica”. La giornata, rivolta ai docenti ma aperta a tutta la cittadinanza, si concluderà alle 19 con il dibattito pubblico.

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