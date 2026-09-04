Autoparco, i trasportatori puntano su Cornigliano: 360 stalli per i tir con possibilità di ampliamento

Genova. Mentre si è messa in moto la macchina del confronto del piano regolatore portuale, la cui approvazione dovrebbe concludersi entro il 2027, l’autotrasporto rilancia, portando avanti l’ipotesi progettuale di un grande autoparco a Cornigliano, prossimo al varco di ponente del porto di Genova, per risolvere l’annoso problema della “accoglienza” degli autotrasportatori, che da tempo chiedono una struttura capace di smistare i flussi in entrata e in uscita dalla scolo portuale.

Al centro della discussione c’è il progetto promosso dall’Osservatorio Trasporti di Genova — firmato dal coordinatore Giuseppe Bossa — che punta a realizzare un hub logistico ed ecosostenibile per l’autotrasporto lungo il corridoio europeo Ten-Reno. L’iniziativa nasce per dare una risposta concreta alla congestione del traffico portuale e urbano, superando la cronica mancanza di aree attrezzate per i camionisti. E al bussare dei camionisti, Palazzo San Giorgio non ha chiuso la porta, anzi, ha dato il via ad un confronto in merito attraverso tavoli di lavoro che definiranno nel dettaglio l’ipotesi progettuale.

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