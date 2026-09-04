Era con la moglie vicino a una caletta, tra Bonassola e Framura, quando è caduto a causa di un malore e si è procurato una distorsione alla caviglia. L’episodio risale al pomeriggio di oggi, 4 settembre, e a finire in ospedale è stato un turista tedesco. La caduta è avvenuta in una zona abbastanza impervia e sono dovuti intervenire anche i tecnici del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco.















L’uomo, cinquantenne, è stato stabilizzato sul posto per poi essere verricellato a bordo dell’elicottero Drago con il quale ha raggiunto l’ospedale di Lavagna per tutte le cure del caso. Sul posto era presente anche la Pubblica assistenza di Bonassola.

The post Cade in una caletta per un malore: turista portato a Lavagna in elicottero appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com