Cairo, al via i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Savonarola

Cairo Montenotte. Da lunedì 7 settembre prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Savonarola, uno spazio centrale della città sul quale si affacciano la Chiesa di San Sebastiano, il Ferrania Film Museum e la Biblioteca.

La prima fase dell’intervento riguarderà la sostituzione delle lastre in pietra, mentre tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre è prevista una seconda fase dedicata alla sigillatura e al ripristino delle fughe dell’intera pavimentazione in porfido.

“Si tratta di un intervento ormai necessario – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione – Nonostante la sistemazione della piazza risalga agli ultimi quindici anni, nel tempo diverse lastre si sono danneggiate e sono già state oggetto di sostituzioni puntuali. Le condizioni attuali richiedono oggi una manutenzione più organica e incisiva, per garantire maggiore sicurezza, decoro e una migliore conservazione della pavimentazione”.

Durante questa prima fase, della durata prevista di circa una settimana, si cercherà di garantire per quanto possibile l’accesso alle abitazioni e alle autorimesse. Dalle ore 8 alle ore 17 l’accesso veicolare sarà interdetto, mentre nelle restanti fasce orarie sarà consentito esclusivamente agli aventi diritto e ai veicoli autorizzati.

» leggi tutto su www.ivg.it