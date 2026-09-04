Centrosinistra, Orlando: “Scriviamo il programma e portiamolo in giro per l’Italia”

Come una settimana fa alla Spezia così alla Festa de l’Unità di Genova, Andrea Orlando traccia la linea che porterà il centrosinistra all’appuntamento elettorale del 2027. Lo fa nel dialogo con Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, invitato a Caricamento e accolto dalla sindaca Salis: “Sono molte le cose che ci uniscono ma dobbiamo cominciare a scriverle, perché mettere nero su bianco ciò che abbiamo in comune può evitare una polarizzazione nelle primarie che rischierebbe solo di avvantaggiare i nostri avversari. Dobbiamo anche smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Non siamo insieme solo perché altrimenti perdiamo ma perché ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali. E il più importante è la Carta costituzionale, nella quale tutti noi ci riconosciamo”. Così l’ex ministro e consigliere regionale che indica la strada, spiegando che quel programma va portato in giro per il Paese facendo partecipare anche le persone che oggi non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione. “Lo abbiamo visto al referendum: ci sono molte persone che non sono del Movimento 5 Stelle, non sono del Pd, non sono di Alleanza Verdi e Sinistra, ma si riconoscono comunque nell’orizzonte della Costituzione. Magari sono arrabbiate, esigenti, deluse. E, se chiedi loro di che partito sono, non saprebbero neppure cosa rispondere. Però si riconoscono nella Costituzione repubblicana. Da qui dobbiamo ripartire, facendo nascere dal basso un campo per la Costituzione”.

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