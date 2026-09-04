De Rossi: “Como squadra più impressionante, del Genoa mi è piaciuto l’atteggiamento”

Genova. Daniele De Rossi cerca di portarsi a casa qualcosa di positivo dalla sconfitta per 1-4 contro il Como: “L’atteggiamento, l’approccio, il fatto di aver cercato anche con qualche imprecisione di seguire il nostro piano gara ossia l’attacco alla profondità sulla loro linea molto alta. Poi quando hai la palla magari vieni da tre minuti che non la tocchi, da corse indietro, loro sono molto fisici, è la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Poi le nostre colpe le andremo ad allenare e a migliorare. Devi essere perfetto per portare punti a casa con loro, alla minima imprecisione tirano fuori il gol in un nano secondo. Qualcosa la farei diversamente, ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi e tirare la croce addosso a qualcuno”.

Ai suoi ragazzi, dopo la terza sconfitta consecutiva, ma con il sostegno pieno della Gradinata Nord, De Rossi ha detto: “Provare a non leggere i telefonini, i social, voi giornalisti con tutto il rispetto. I nostri tifosi allo stadio sembrano capirci sempre nei vari momenti molto meglio di chi ci segue con meno passione e si riparte da qui. Noi dobbiamo fare i nostri punti e li faremo”.

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