Fiera di San Bartolomeo del Bosco, dal 4 al 6 settembre torna la 38ª edizione della storica manifestazione

Savona. Ritorna da venerdì 4 a domenica 6 settembre la Fiera di San Bartolomeo del Bosco, storica manifestazione savonese che nel 2026 raggiunge la 38ª edizione. Tre giornate dedicate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato, all’enogastronomia e alla scoperta dell’entroterra, con un programma di incontri, attività all’aria aperta, laboratori, musica e iniziative rivolte a tutte le età.
La 38ª edizione vedrà la partecipazione di oltre 55 espositori, tra aziende agricole, produttori locali, artigiani, associazioni e realtà impegnate nella valorizzazione del territorio e dell’ambiente.