Firmato il contratto per i primi sette Centauro II di Oto Melara all’Esercito Brasiliano

Dopo cinque fasi di valutazione, svolte tra Brasile e Italia, e una fase di addestramento a favore di carristi dell’Esercito Brasiliano, arriva il via libera alla produzione del primo lotto di Centauro II oggetto di un contratto siglato da Leonardo, attraverso il consorzio Iveco defence vehicles–Oto Melara, con il Paese sudamericano nel 2022. La firma è arrivata negli scorsi giorni presso il quartier generale delle forze armate a Brasilia, alla presenza del generale Maurilio Miranda Netto Ribeiro e di Giovanni Luisi per il consorzio Cio.

“Il contratto prevede la fornitura di sette veicoli ruotati 8×8 Centauro II con armamento principale da 120 mm e rappresenta il primo lotto di produzione di serie di un programma complessivo di 98 unità da completarsi tramite tranche annuali. L’accordo è stato siglato a seguito del positivo completamento dei test operativi e della consegna dei due veicoli del lotto iniziale di valutazione”, fa sapere Leonardo con una nota. La produzione avverrà principalmente tra la Spezia, Bolzano e il Brasile, dove verrà effettuato parte dell’assemblaggio.

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