Fischietti cercasi: al via il corso gratuito per arbitri e ufficiali di campo FIP

Il Comitato Italiano Arbitri del Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Pallacanestro organizza, anche per questa stagione, il Corso per Arbitri e Ufficiali di Campo. Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 13 anni, sarà svolto a livello provinciale. Un’occasione, dunque, per misurarsi nel mondo della pallacanestro e anche eventualmente di cominciare un percorso fino alle categorie nazionali, come capitato in questi anni a numerosi fischietti liguri. Per ottenere la qualifica federale di arbitro è necessario presentare un certificato medico per la pratica agonistica (sport: pallacanestro), occorre frequentare le lezioni previste dal corso, delle quali quattro in palestra e due via telematica, e il superamento di un esame finale abilitante. È inoltre possibile anche essere tesserati come atleti per una società affiliata FIP nei campionati giovanili o seniores regionali. L’attività di arbitro regionale è infatti compatibile con quella di giocatore, fatta salvo impossibilità di dirigere gare del proprio campionato. Al termine del corso ogni partecipante sarà tesserato per il Comitato Italiano Arbitri della FIP, riceverà la divisa ufficiale e il materiale tecnico necessario all’attività e sarà impegnato nei campionati FIP del Comitato Regionale. Il corso comincerà una volta ottenuto un quantitativo minimo di iscritti in ognuna delle quattro province. Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente sul sito del comitato: liguria.fip.it. Per ottenere maggiori informazioni è possibile mandare una mail al seguente indirizzo: cia@liguria.fip.it.

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