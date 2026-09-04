Genoa – Como LIVE. Sabelli e Osmajic dal primo minuto

Genova. Al Ferraris si gioca Genoa – Como, anticipo della terza giornata di Serie A. Omaggio della Gradinata Nord all’imminente anniversario della fondazione, 7 settembre, con la scritta “Il mio vivere è morir d’amor per te!” e “Dal 7 settembre 1893 il Genoa è dei genoani“.

Sul campo De Rossi sceglie Osmajic come spalla di Colombo, Sow confermato dal primo minuto. Sabelli sostituisce Norton-Cuffy, tornato in Inghilterra.

In panchina già i neo acquisti Ehizibue ed El Shaarawy. Nel pre-partita ricordato anche Fabrizio Pianetti a un anno dalla scomparsa.

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