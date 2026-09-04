Il Festival della Mente accende Sarzana: “Mantenere viva la fiamma del sapere”

Il Festival della Mente è tornato ad accendere Sarzana con la 23esima edizione della manifestazione, dedicata quest’anno al tema del “fuoco”, aperta in serata in piazza Matteotti dalla lectio magistralis di Paolo Benanti, caratterizzata anche dal caldo che ha spinto l’organizzazione a dotare di ventaglio ogni posto a sedere. A inaugurare la kermesse, che proseguirà fino a domenica, è stata la sindaca Cristina Ponzanelli che ha richiamato il legame costruito in ventitré anni tra la manifestazione e la comunità sarzanese. “È cambiato il mondo ma non il gesto: ci raccogliamo attorno a qualcosa che illumina” ha affermato. “Il Festival della Mente è un rito di comunità: per tre giorni Sarzana si raccoglie intorno a un fuoco, quello delle idee, della cultura e della curiosità. Il nostro compito non è soltanto accenderlo ma custodirlo e passarlo ad altri. Chi viene qui, quando riparte, porta con sé una scintilla”.















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