Il Vespucci rientra in Mediterraneo, entro fine ottobre sarà alla Spezia per la sosta lavori

La nave scuola Amerigo Vespucci è alle porte del Mar Mediterraneo dopo aver lasciato la Spezia esattamente quattro mesi fa per il tour in Nord America. La campagna d’istruzione dei cadetti dell’Accademia Navale è giunta al termine, il veliero si trova ora ancorato al porto di Cadice, poche miglia marine dallo Stretto di Gibilterra, da dove domenica prossima riprenderà il mare con prua sull’Italia. Quattro tappe italiane separano il ritorno dell’equipaggio a casa nel Golfo dei Poeti.

Il Vespucci sarà infatti a Cagliari dal 13 al 16 settembre per poi raggiungere Napoli il 20 settembre e fare mostra di sé durante le regate preliminari dell’America’s Cup, che si svolgerà nel capoluogo campano il prossimo anno. A seguire previste toccate a Venezia (2-8 ottobre) e poi Trieste (8-12 ottobre) in concomitanza con la Barcolana. A quel punto dovrebbe iniziare il periplo della Penisola per raggiungere la Spezia.

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