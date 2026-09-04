Incidente mortale di Bogliasco, la moglie di Poggi: “L’ho visto spegnersi”. La sterzata della donna ha probabilmente evitato una terza vittima

Genova. “Non ho avuto la prontezza di tirare il freno a mano quando ho visto Sergio spegnersi al volante. Non si muoveva più, ma aveva il piede sull’acceleratore. A un certo punto mi sono aggrappata al volante e ho sterzato“.

È il drammatico racconto fatto ai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure da Rosanna Buschini, 74 anni, moglie di Sergio Poggi, il pensionato morto ieri mattina per un malore mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo. Un malore che ha provocato la tragedia sull’Aurelia, dove l’auto ha travolto due fratelli che stavano pedalando: Daniele Callà, 42 anni, è morto, mentre il fratello Simone, 47 anni, è rimasto ferito.

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