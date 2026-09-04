La Lunigiana conquista l’autunno del turismo internazionale

È una Lunigiana lontana dai percorsi più battuti quella che si affaccia sul pubblico internazionale attraverso le pagine di The Travel Magazine. La prestigiosa rivista dedicata ai viaggi indipendenti ha pubblicato un nuovo approfondimento, “Unsung Italy – Lunigiana – Tuscany’s Beguiling Borderlands loved by Andrea Bocelli”, nato dall’esperienza del Fam Trip promosso da GEMS Experience Between Liguria & Tuscany. Dopo l’articolo dedicato alle Cinque Terre e a Portovenere, la rivista torna dunque a raccontare l’Area Vasta Ligure Apuana, questa volta concentrandosi sulla Lunigiana e sulla sua identità di terra di confine, tra Liguria e Toscana. Un territorio fatto di borghi fortificati e castelli medievali, tanto da essere definito la “terra dei mille castelli”, ma anche porta d’accesso alle cave di marmo di Carrara, ai vigneti e a un patrimonio gastronomico capace di unire tradizioni liguri e toscane.

Il reportage rappresenta uno dei primi risultati concreti del Fam Trip organizzato nell’ottobre 2025 dal Consorzio Turistico Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana Confcommercio La Spezia, che aveva coinvolto 40 aziende e 16 comuni tra Liguria e Toscana. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – sottolinea Cristina Raso, presidente del Consorzio GEMS Experience – perché conferma il valore di un’attività di promozione costruita sulla conoscenza diretta dei territori e delle imprese che li rappresentano”. Per il Consorzio, la pubblicazione offre un’importante occasione di visibilità verso un pubblico internazionale interessato all’ospitalità di qualità, all’enogastronomia e alle esperienze autentiche.

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