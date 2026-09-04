La scuola riparte e la Croce Rossa raccoglie materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Quaderni, penne, matite e zaini possono diventare un aiuto concreto per i bambini e i ragazzi delle famiglie spezzine in difficoltà economica. In vista dell’inizio del, la Croce Rossa della Spezia lancia unada destinare agli studenti seguiti regolarmente dai volontari nel centro di via Parma 11/B. Chi desidera contribuire può donare quaderni, penne, matite, pennarelli, album da disegno, gomme, temperini, righelli, colle stick, forbici, astucci e zaini. Il materiale potrà essere consegnato direttamente

Il centro di via Parma rappresenta il principale punto di riferimento delle attività sociali della Croce Rossa sul territorio spezzino. Nel 2025 l’associazione ha sostenuto circa 800 persone appartenenti a 215 famiglie, tra cui 220 minori, attraverso la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, capi di abbigliamento, materiale scolastico e altri interventi mirati. Una squadra di 50 volontari segue durante tutto l’anno le attività del centro, dalla distribuzione dei beni di prima necessità all’ascolto delle persone che attraversano una fase di difficoltà economica, anche temporanea.

La nuova raccolta nasce per rafforzare questo impegno, in un periodo in cui l’acquisto del materiale necessario per tornare sui banchi di scuola può incidere in modo significativo sul bilancio delle famiglie più fragili. Tutto ciò che verrà donato sarà distribuito in base alle esigenze dei bambini e dei ragazzi assistiti. La Croce Rossa della Spezia invita i cittadini a partecipare alla raccolta e a diffondere l’iniziativa.