Poesie tra un caffè e un aperitivo: a Mazzetta il “Golfo dei poeti” torna a parlare

Un tavolino di pasticceria, un aperitivo e, soprattutto, la voglia di mettere in circolo le parole. A volte basta poco per trasformare un incontro informale in un piccolo riuscitissimo appuntamento. È quello che accadrà giovedì 10 settembre alla Pasticceria Morese, in piazza San Domenico di Guzman 48, a Mazzetta, dove alle 18 è in programma un Open Mic dedicato a chi scrive versi e vuole leggerli ad alta voce.

L’idea, nata quasi come un pretesto per ritrovarsi davanti a un aperitivo, ha raccolto in appena due giorni un numero di adesioni che ha sorpreso gli stessi organizzatori. E così quello che poteva essere un incontro tra pochi appassionati si è trasformato in una serata capace di riunire voci, stili e sensibilità diverse. A promuoverla è l’ASCA, Associazione Spezzina dei Cantastorie, presieduta a vita dal poeta Enzo Gaia, insieme a Paolo Luporini. Sul piccolo palcoscenico ideale della pasticceria si alterneranno autrici e autori con le loro poesie, in un appuntamento a ingresso libero nel quale saranno proprio le parole, lette dalla voce di chi le ha scritte, a fare da filo conduttore.

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