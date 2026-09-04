Recco: Panathlon Club Golfo Paradiso ricorda il suo storico socio fondatore Antonio ‘Tonino” Ferro

Riceviamo
Lunedì 21 settembre, nel giorno del suo “compleanno”, ma anche nell’anno nel quale ricorre il 30⁰ anniversario dalla scomparsa, il Panathlon Club Golfo Paradiso ricorda il suo storico socio fondatore, Antonio ‘Tonino” Ferro, in un incontro aperto alla città (Sala Polivalente F. Lavoratori alle ore 18.00) e poi in una conviviale che si terrà a seguire presso il ristorante “da Ô Vittorio”. Socio fondatore non solo del Panathlon Golfo Paradiso, ma di tante associazioni sportive, amato sindaco di Recco, presidente Pro Recco pallanuoto.. una storia infinita, nella quale lo sport ha ricamato tanti allori sul tessuto cittadino. Una volta, come oggi..