Rezzoaglio: domenica 6, rassegna del cavallo bardigiano

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Settembre in Liguria si apre con un weekend ricco di eventi in tutto il territorio, finanziati dalla Regione nell’ambito delle iniziative dedicate agli Eventi Autentici Liguri e al Tempo Libero. L’Ente ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi da ponente a levante: 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali.

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