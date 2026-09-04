Riviera beach volley, ad Albissola 45 coppie e il lancio di cinque tornei B1

Albissola Marina. Ancora grandi numeri per Riviera Beach Volley con i serie beach B2. Sono infatti ben 45 le coppie iscritte al torneo di federale di Albissola Marina, ospitato per l’occasione su tre campi tra Lido Spa Resort e il SoleLuna Beach Village in collaborazione con il comitato Fipav Liguria.

Con il patrocinio del Comune di Albissola, oltre a condividere la campagna social di promozione turistica sulle perle dell’albissolese, al centro dell’evento anche l’aspetto culturale con un’ora e mezza di dipinto a cura di “Tocco Libero” sulla terrazza dei Lido, il premio librario alle azioni più spettacolari con la raccolta di poesie in dialetto Ligure di Marino Beltrame con immagini a cura di Milena Anfosso e il libro scritto dal titolare dei Soleluna Alessandro Minetti “Come mio padre”, testo sull’esperienza umana e le forti emozioni dell’intero arco della vita di un tifoso di calcio. In questo caso blucerchiato.

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