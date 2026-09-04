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Cronaca

Rubano gli zaini sulla spiaggia di Vesima ma un bagnante li fa fermare chiamando polizia e carabinieri

Rubano gli zaini sulla spiaggia di Vesima ma un bagnante li fa fermare chiamando polizia e carabinieri

polizia carabinieri

Genova. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia per furto in concorso dopo essere stati fermati per aver rubato due zaini ad altrettante bagnanti sulla spiaggia di Vesima. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato grazie alla segnalazione di un terzo frequentatore della spiaggia, che si era accorto della mossa dei due ladri di zaini. Le proprietarie delle sacche erano in acqua e non si sarebbero rese conto del furto fino al momento della riconsegna della refurtiva da parte delle forze dell’ordine.

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