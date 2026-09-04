Savona Pride, il Partito Democratico aderisce all’evento: “L’uguaglianza dei diritti per tutti è un principio cardine della nostra Costituzione”

Savona. Il 5 settembre torna il Savona Pride, la grande manifestazione per la promozione dei diritti civili, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere e anche quest’anno, come sempre, il Partito Democratico aderisce all’iniziativa.

Nato nel 2024 e promosso dal comitato locale Arcigay Savona, l’appuntamento “punta a consolidare la presenza della comunità LGBTQIA+ nel tessuto sociale savonese.” L’iniziativa si avvale del patrocinio e del sostegno del Comune di Savona, unitamente al patrocinio dei Comuni di Celle Ligure e Quiliano.

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