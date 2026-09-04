Niente ritorno al “Picco” per i tifosi del Livorno o quanto meno per la stragrande maggioranza di loro. La Prefettura della Spezia ha ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno per Spezia-Livorno, in programma sabato 12 settembre alle 18 in Viale Fieschi e valida per il campionato di Serie C. Il provvedimento è stato adottato oggi su conforme parere del questore, dopo la valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. La misura prevede inoltre che i tagliandi per il settore ospiti possano essere acquistati esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Livorno Calcio, purché non residenti nella provincia di Livorno. La decisione è stata assunta, si legge nel provvedimento, “per prevenire possibili situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica in occasione della partita”.

The post Spezia-Livorno, niente biglietti ai residenti nella provincia labronica appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com