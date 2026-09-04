Sulle tracce delle Maestà: a Castelnuovo un viaggio tra fede, marmo e vicoli

Un percorso tra vicoli, case antiche e testimonianze di devozione popolare per riscoprire uno degli aspetti meno conosciuti del centro storico di Castelnuovo Magra. È in programma sabato 12 settembre il terzo appuntamento di “In cammino 2026. Percorsi lenti tra la piana e le colline castelnovesi”, iniziativa promossa da AGTL-La Spezia in collaborazione con il Comune. Protagoniste della visita saranno le Maestà, i rilievi marmorei a soggetto religioso che punteggiano facciate, case e vicoli del borgo e che raccontano, attraverso immagini e simboli, la storia della fede e della devozione della comunità locale. L’itinerario, dal titolo “Il cammino della fede”, si svilupperà nel centro storico e avrà una durata di circa due ore. Il percorso è considerato facile, anche se gli organizzatori consigliano di indossare calzature adatte a camminare su fondi non sempre regolari. Il ritrovo è fissato alle 18 in piazza Querciola, nel centro storico di Castelnuovo Magra. La partecipazione ha un costo di 12 euro a persona. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare via email all’indirizzo girovagando.agtl.laspezia@gmail.com.

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