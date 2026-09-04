Un tributo a Pino Daniele chiude Five, il raffinato festival che ha riportato la musica alle Cinque Terre

Si chiude con un grande appuntamento dedicato a Pino Daniele la prima edizione di “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre”, la rassegna tra musica e parole organizzata da Ad Eventi e promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, in collaborazione con le realtà del territorio.

Dopo aver attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi delle Cinque Terre, il festival arriva al suo appuntamento conclusivo giovedì 10 settembre alle ore 21.00 a Manarola, in Piazza Capellini, con due protagonisti di assoluto rilievo del panorama jazz italiano: Fabrizio Bosso e Julien Mazzariello, che porteranno sul palco “Il cielo è pieno di stelle”, un intenso omaggio alla musica di Pino Daniele.

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