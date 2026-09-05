Albenga, “Respiro sull’Acqua”: il Rotary porta cinque ragazzi con disabilità in barca a vela

Albenga. Il mare come spazio di libertà, inclusione e condivisione. È questo lo spirito di “Respiro sull’Acqua”, il service a cui ha aderito il Rotary Club Albenga in collaborazione con l’associazione Handarpermare, che ha permesso a cinque ragazzi con disabilità, tra cui due minori, tutti iscritti ad ANFFAS di vivere un’esperienza in barca a vela a bordo di un’imbarcazione attrezzata.

Una giornata pensata non semplicemente come un’uscita in mare, ma come un’opportunità per sperimentare nuove sensazioni, relazioni e forme di partecipazione.

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