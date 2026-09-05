Bobby Solo, Fiordaliso e tanti altri: tutto pronto per la quarta edizione di “Tutti nel Jukebox” ad Andora

Andora. Bobby Solo, Fiordaliso, le Suore di Bologna, Silvia Annichiarico e molti altri protagonisti saranno sul palco della quarta edizione di “Tutti nel Jukebox”.

L’appuntamento è per questa sera (sabato 5 settembre), alle 21.30, in Piazza Santa Maria. Nuovo restyling anche per la scenografia, che si è evoluta di edizione in edizione, con un’importante presenza di LED wall e videografica per accogliere gli ospiti presentati da Luca Galtieri, che avvierà il grande Jukebox per proporre al pubblico un viaggio nel tempo attraverso le canzoni più amate e ascoltate dagli anni ’60 agli anni ’90, tra musica italiana e internazionale.

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