Borzonasca: grave dopo incidente; trasportata in volo al San Martino

Incidente alle 17.57 lungo la strada statale 586 a Borzonasca. Un’auto è finita sulla fiancata ed una donna di 64 anni ha subito gravi traumi. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Carasco, i vigili del foco di Chiavari. Da Albenga è decollato l’elicottero Grifo del 118. Il medico ha stabilizzato la paziente in codice rosso che è stata successivamente trasportata con lo stesso velivolo e in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno ricostruito la dinamica ed accertate le responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it