Boscaglia ritrova lo Spezia: “Squadra forte, noi dobbiamo trasformare la rabbia in punti”

Toh, chi si rivede: Roberto Boscaglia. Che, nel frattempo da allenatore emergente condottiero di quel Trapani che creò più di un dispiacere agli Spezia di quindici anni fa, è diventato uno dei tecnici più esperto della terza serie e oggi, alla guida della Sambenedettese, cerca una salvezza tranquilla dopo un’annata non semplice. Alla vigilia della gara contro gli aquilotti, il tecnico di Gela inquadra un match in cui i suoi arrivano in non perfette condizioni fisiche: “Ora però dobbiamo portare punti a casa. E’ un test importante contro una squadra che ha fatto un buon mercato. Sono scesi dalla B e lo sappiamo ma oggi militano nella nostra stessa categoria. Affronteremo una squadra forte che si muove tanto. Noi dobbiamo vincere la partita e fare la prestazione, che è la cosa più importante. Per farlo va trasformata la rabbia emotiva che abbiamo dentro”. Sorvola, fino a un certo punto, sull’orario del match ricordando le cinque ore di pullman per raggiungere Altamura il mercoledì dopo che nel weekend precedente “eravamo andati già a Sassari e avevamo già giocato il primo turno in trasferta. Non so cosa ci sia dietro queste decisioni, perchè la Coppa alle 21 e il campionato alle 15. Non sono al corrente se sia una questione di diritti televisivi, c’è chi è al potere che decide, ma bisognerebbe ascoltare i club”. Qualche gol subito di troppo in questo primo scorcio di stagione, come ricordato in conferenza stampa, ma è una Samb volitiva e che gioca all’attacco: “Può succedere che giocando così si possa concedere qualcosa. Stiamo lavorando moltissimo sulle preventive, il problema è quando perdiamo palla e dobbiamo riorganizzarci. Serve un’ottima condizione fisica, è solo questione di tempo”. Una Samb che non avrà Zini squalificato, Nicoli infortunato mentre ritrova Magnaghi, almeno per la panchina: “Per il budget che abbiamo, devo ringraziare la società per la squadra che mi ha messo a disposizione, non posso richiedere un giocatore che guadagna 400mila euro all’anno, sarei un cretino. Se oggi mi chiedessero se avessi voluto Di Nardo in attacco, ovviamente avrei risposto sì, ma so che non sarebbe possibile”.

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