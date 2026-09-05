Cinque treni stroardinari per i festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio a Recco

Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia e RFI, ha predisposto 5 treni straordinari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio e dei tradizionali fuochi di Recco, in programma il 7 e 8 settembre. Un potenziamento che, su richiesta del Comune, agevolerà gli spostamenti di cittadini e visitatori, favorendo la partecipazione alla manifestazione e garantendo maggiori possibilità di rientro attraverso il trasporto ferroviario. Nella serata del 7 settembre saranno disponibili due collegamenti aggiuntivi per il rientro: il treno Recco-Savona, con partenza alle ore 00.30 e arrivo alle 2.20, e il collegamento Genova Brignole-La Spezia Centrale, con partenza alle ore 00.25 e arrivo alle 2.35.

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