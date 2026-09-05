Con Aranea l’arte esce dai suoi luoghi: al Camec quattro giorni di musica, danza e immagini in città

La città della Spezia diventerà presto un grande spazio per l’arte, tra performance, musica, danza, cinema e arti visive. Dal 10 al 13 settembre torna alla Spezia Aranea – Festival d’Arte Dislocato, manifestazione partecipativa nata nel 2025 con l’obiettivo di portare le pratiche artistiche fuori dai luoghi tradizionali e creare nuovi punti di incontro tra artisti e comunità. Il nome richiama la parola latina aranea, ovvero “ragnatela”, e racconta bene l’idea alla base del festival: intrecciare luoghi, linguaggi e persone attraverso le opere e le ricerche di giovani artisti under 35 provenienti da diverse città italiane.

Per quattro giorni Aranea attraverserà diversi spazi della Spezia, trasformandoli in altrettanti luoghi di produzione e condivisione culturale. L’apertura è in programma giovedì 10 settembre alle 16.30 al CAMeC, con musica e performance di danza. Il programma proseguirà venerdì 11 allo Shake Club e sabato 12 al Sunspace, dalle 18, con musica, danza e spettacoli dal vivo. Non mancheranno inoltre proiezioni di cortometraggi realizzati da artisti indipendenti e mostre dedicate alle arti figurative, con fotografi e disegnatori impegnati su diversi linguaggi e supporti. La chiusura del festival è prevista domenica 13 settembre al circolo Arci Canaletto, con performance dal vivo, mostre e musica. La giornata sarà anche l’occasione per presentare il risultato dei laboratori artistici organizzati nei giorni precedenti, momenti di confronto e ricerca collettiva condotti dagli stessi giovani artisti coinvolti nella manifestazione.

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