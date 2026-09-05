“Degrado e schiamazzi sino alle 4 del mattino, in scalinata Itala Mela residenti esasperati”

Schiamazzi fino alle prime ore del mattino, musica ad alto volume, consumo di alcolici, fumo e sporcizia. È il quadro segnalato da alcuni residenti della zona della scalinata Itala Mela, nelle vicinanze del Castello di San Giorgio e di via XXVII Marzo 38 di cui si è presa carico la consigliera comunale Gina Gabriella Crovara di Italia Viva: una situazione che, secondo l’esponente di Italia Viva, si protrarrebbe da tempo e che nelle ore notturne diventerebbe particolarmente problematica. I gruppi di ragazzi che frequentano la scalinata, secondo la segnalazione ricevuta, arriverebbero in alcuni casi a trattenersi fino alle 4 del mattino, provocando rumori e schiamazzi proprio in prossimità delle abitazioni. Particolarmente critica sarebbe la presenza di persone all’altezza delle finestre delle camere da letto dei residenti. La conseguenza inevitabile è un disturbo del riposo notturno che, insieme alle condizioni di sporcizia lasciate sulla scalinata, finisce per incidere pesantemente sulla vivibilità, sulla sicurezza percepita e sul decoro dell’area. Una cittadina – si legge nella nota – aveva già segnalato la situazione agli uffici comunali il 27 luglio 2026, ma, secondo quanto riferito alla consigliera, non avrebbe ancora ricevuto un riscontro. Da qui l’interpellanza al sindaco e all’assessore competente nella quale Crovara chiede all’amministrazione di fare chiarezza e di mettere in campo interventi concreti. “Non è accettabile che chi vive in quella zona debba essere svegliato o non riesca a dormire a causa di schiamazzi e musica fino alle quattro del mattino – dichiara Crovara –. Il problema non può essere ignorato e le segnalazioni dei cittadini meritano una risposta.”

La consigliera chiede in particolare di conoscere quali interventi siano già stati effettuati e quali siano programmati, sollecitando un’intensificazione dei controlli notturni da parte delle autorità competenti, soprattutto nelle fasce orarie nelle quali si concentrano maggiormente i disturbi. Tra le richieste anche una verifica sulla possibilità di installare sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente, come strumento di deterrenza e prevenzione, oltre al rafforzamento della pulizia e alla verifica delle condizioni di illuminazione e manutenzione della scalinata.

“Qui non parliamo soltanto di qualche episodio occasionale – aggiunge Crovara – ma di una situazione che, stando alle segnalazioni ricevute, si ripete e condiziona la vita quotidiana dei residenti. Il Comune deve intervenire prima che il problema si aggravi ulteriormente. Chiedo che gli uffici competenti e la Polizia Locale siano attivati rapidamente. Ai cittadini che segnalano situazioni di disagio dobbiamo dare ascolto, risposte e soluzioni. La scalinata Itala Mela deve tornare a essere uno spazio sicuro, decoroso e rispettoso della tranquillità di chi abita nella zona”.

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