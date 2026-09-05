Due sale prove musicali gratuite in arrivo a Genova: “Un progetto per rendere i giovani protagonisti”

Genova. Il Comune di Genova aprirà in città due sale prove gratuite per i giovani che vogliono praticare attività musicali. La novità è stata annunciata dalla sindaca Silvia Salis durante il dibattito andato in scena sotto il tendone della Festa dell’Unità a Caricamento. E oggi emergono ulteriori dettagli sull’iniziativa, che sarà annunciata ufficialmente in autunno nell’ambito di un progetto più ampio portato avanti dall’amministrazione per coinvolgere una fascia d’età che da anni reclama spazi di libera espressione.

I due spazi gratuiti, che potrebbero essere solo i primi di una lista destinata ad allungarsi in futuro, saranno in centro e nel Ponente, come ha rivelato la stessa Salis. Per ora non è nota l’ubicazione precisa, ma è certo che si tratti di locali già nella disponibilità del Comune: “L’obiettivo – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – è rigenerare spazi di proprietà pubblica per soddisfare le esigenze dei cittadini. Stiamo lavorando in sinergia con gli assessori Davide Patrone e Francesca Coppola. Per la realizzazione di questi due spin-off siamo già in fase avanzata, se poi funzioneranno puntiamo a estendere la rete in base alle richieste“.

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