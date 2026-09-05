Francesca Mannocchi al Festival della Mente con le parole che bruciano: “La guerra dei droni ha reso tutto trincea annullando distinzione fra civili e combattenti”

Francesca Mannocchi è ormai entrata nel gruppo degli ospiti che il pubblico del Festival della Mente attende di anno in anno per avere un punto di vista diretto sugli scenari della geopolitica. Una fiducia che questa mattina, al termine del suo intervento in piazza Matteotti, si è sciolta in un lungo applauso che la gente le ha tributato – in piedi e non senza emozione – prima di accompagnarla al lungo firmacopie nell’atrio del palazzo comunale. Nell’incontro “Le parole che bruciano” la giornalista e scrittrice ha raccontato come stanno cambiando la guerra, il linguaggio utilizzato per descriverla e, insieme a essi, anche il nostro modo di osservare le atrocità in corso in diverse parti del mondo. “Ogni volta resto sorpresa da come abbiate voglia, alle dieci di mattina, con il sole e il mare vicini, di sentir parlare delle disgrazie del mondo. Poi ho capito che l’alternativa era il telegiornale su Vannacci e allora è meglio essere qua. Teniamoci stretti, sarà un anno lunghissimo” ha esordito Mannocchi, strappando un sorriso prima di condurre la gente dentro un racconto duro su uno scenario nel quale tutto sta cambiando “a una velocità insostenibile”.















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