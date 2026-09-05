“Gli brillavano gli occhi”, Lucio Petacchi racconta mezzo secolo di Giro della Lunigiana, dove nascono i campioni

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Quattro giorni sulle strade della Lunigiana, dal 9 al 12 settembre, per una storia che arriva a un capitolo speciale: quello della 50ª edizione. Perché il Giro della Lunigiana è da mezzo secolo uno dei passaggi più importanti per il ciclismo giovanile e, guardando all’albo d’oro, non è difficile capire perché: da queste strade sono passati ragazzi che avremmo poi ritrovato protagonisti ai massimi livelli del ciclismo internazionale. Un anniversario importante, dunque, ma anche una nuova sfida, con quattro tappe tutte da scoprire. Ai microfoni di Infoweekend il direttore del giro Lucio Petacchi, racconta e si racconta, a quattro giorni dall’inizio della sfida sulle più belle strade del territorio: “E’ una grande soddisfazione perché rappresentare la società Casano SSD che organizza il Giro della Lunigiana che da 50 anni attraversa i nostri territori è una grande gioia. E ovviamente è anche una responsabilità che personalmente vivo in modo concreto e sentito perché per organizzare questi quattro giorni noi ci mettiamo un anno intero. E ovviamente siamo al cinquantesimo ma siamo già proiettati per l’appuntamento del prossimo anno”.

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