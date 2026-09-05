Il Comune di Lerici introduce la concessione decennale per la memoria dei defunti

Un luogo in cui fermarsi, lasciare un fiore, rivolgere un pensiero. Anche quando le ceneri sono state disperse o i resti sono stati deposti nell’ossario comunale, il bisogno di avere un riferimento fisico a cui tornare può rimanere forte. Per questo il Comune di Lerici ha introdotto la possibilità di richiedere una concessione decennale per l’apposizione di una targa a memoria del defunto all’interno del cimitero. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una risposta a chi, pur avendo scelto la dispersione delle ceneri oppure la deposizione dei resti nell’ossario comunale, desidera conservare un luogo della memoria. Un piccolo spazio, discreto e dignitoso, dove poter tornare nel tempo per portare un saluto, deporre un fiore o semplicemente ritrovare, attraverso una foto o un nome, il legame con una persona che non c’è più.

“La morte fa parte della vita e anche il modo in cui custodiamo il ricordo di chi ci ha lasciato racconta molto della nostra comunità” sottolinea Marco Muro, assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Lerici che continua: “La scelta della dispersione delle ceneri o della deposizione nell’ossario non cancella il bisogno di ricordare. Al contrario, per molte famiglie rimane importante avere un luogo concreto a cui tornare. Con questa possibilità vogliamo garantire proprio questo: uno spazio semplice, dignitoso e rispettoso, nel quale il ricordo possa continuare ad avere una casa”. La memoria, infatti, non è soltanto un fatto privato. I cimiteri sono da sempre luoghi nei quali la dimensione personale del lutto incontra quella collettiva della comunità: nomi, date, volti e storie diventano parte della memoria di un territorio. Consentire anche a chi ha scelto la dispersione o l’ossario di lasciare una traccia significa riconoscere il valore di questo bisogno, nel rispetto delle diverse sensibilità e delle scelte compiute dalle famiglie. La concessione avrà durata di dieci anni e consentirà l’apposizione di una targa in marmo bianco, con scritte nere, delle dimensioni di 15 centimetri di altezza per 20 centimetri di lunghezza. La targa dovrà riportare nome e cognome del defunto, data di nascita e data di decesso. Sarà inoltre possibile inserire, facoltativamente, una fotografia, un’immagine o una breve dedica, così da rendere il ricordo ancora più personale.

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