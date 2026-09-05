Il primo gol di Varricchio nell’ultima vittoria a San Benedetto. Che è anche l’unica della storia dello Spezia

Tornerà al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto ventuno anni dopo, lo Spezia. Per la terza giornata di campionato ritorna uno scontro tutt’altro che inedito per la squadra bianca, avversaria della Sambenedettese per ventidue volte e in attesa della ventitreesima nel campionato di Serie C. Era la terza giornata anche allora, nell’ultimo incrocio in terra marchigiana, nel settembre 2005, nell’anno della promozione in Serie B dopo 55 anni dello Spezia di Antonio Soda. Quella di ventuno anni fa rimane l’unica vittoria della storia dello Spezia sul campo della Sambenedettese, grazie ad un 3-1 delle prime volte. La prima rete di Massimiliano Varricchio in campionato, appena arrivato dal Napoli, poi la doppietta decisiva di Matteo Pelatti, entrato dalla panchina e autore di un uno-due definitivo nel finale di gara, dopo il momentaneo pareggio dei marchigiani. Quello della squadra di Soda è l’unico acuto di dieci precedenti al Riviera delle Palme, che ha quasi sempre sorriso alla Sambenedettese.

Quattro i pareggi e cinque i successi dei rossoblù, a partire dal primo incrocio nel febbraio del 1967. Un 1-0 poi bissato anche nella Serie C dell’anno successivo, per due squadre che si affrontarono per sette stagioni consecutive fino al 1973. Solo tre pari, in quegli anni, per lo Spezia, quasi sempre sconfitto di misura a San Benedetto. I due 1-0 del 1967 e del 1968, poi altre due volte nel ’70 e nel ’72, fino al 3-1 del ’74, la vittoria più rotonda della Sambenedettese. Da lì uno stop di quasi vent’anni, con le due squadre che si ritrovarono nelle Marche nel marzo del 1993, sempre nel girone B del campionato di Serie C. Ne uscì un dimenticabile 0-0, con lo Spezia del tecnico Claudio Onofri bravo a reggere contro gli attacchi dei rossoblù di Tobia. Ora un’altra chance, per il nuovo Spezia di Marco Turati, contro la buona squadra dell’avversario Roberto Boscaglia, in quello che sarà l’undicesimo confronto a San Benedetto del Tronto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com