Invernizzi visita l’accademia dello spettacolo di Savona: “Un patrimonio culturale e una responsabilità verso i giovani”

Savona. In occasione della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, il consigliere regionale Rocco Invernizzi ha visitato l’Accademia dello Spettacolo di Savona, incontrando la direzione e conoscendo da vicino l’avvio del nuovo anno di formazione.

Una presenza istituzionale per sottolineare il valore di una realtà che ha raggiunto 54 anni di attività e che, nel corso della propria storia, ha formato oltre mille giovani, contribuendo alla crescita culturale e artistica di Savona e della Liguria.

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