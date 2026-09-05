La famiglia: “Grazie alla Croce Rossa di Savona, grazie per la vicinanza e il sostegno al nostro Luca”

Savona. “Carissimi volontari e militi della Croce Rossa di Savona, in un momento di così grande dolore per la perdita del nostro caro Luca, sentiamo profondo il desiderio di rivolgervi un sincero e commosso grazie per tutto ciò che avete fatto per lui e per noi in questo periodo.

Un ringraziamento particolarmente sentito va al signor Cesare e al signor Carlo. La loro straordinaria disponibilità, professionalità e soprattutto, l’umanità e delicatezza con cui si sono presi cura di Luca hanno fatto una grande differenza. Non si sono limitati a svolgere un servizio, ma hanno portato calore, rispetto e una presenza costante che non dimenticheremo mai.

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