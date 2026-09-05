La Spezia, i socialisti in piazza per le tre petizioni: oggi la mobilitazione sulla Morin

I socialisti spezzini aderiscono alla mobilitazione nazionale “100 Piazze”, promossa da Avanti PSI in occasione della raccolta firme per tre petizioni popolari dedicate a casa, lavoro autonomo e giovani. L’appuntamento è per il pomeriggio odierno, a partire dalle 17, lungo la Passeggiata Morin, dove i militanti socialisti saranno presenti per illustrare le proposte e raccogliere le firme dei cittadini. “Sarà anche un’occasione per ascoltare e registrare le reazioni, comprese quelle critiche, alle nostre proposte”, spiega il segretario regionale del PSI, Giorgio Brero. Le tre petizioni affrontano temi considerati centrali per il partito. Per i giovani, i socialisti chiedono un impegno dei grandi colossi del web nel finanziamento di idee e talenti. Sul fronte della casa, la proposta prevede di destinare gli extraprofitti di banche e assicurazioni al finanziamento dei mutui. Per il lavoro autonomo e le partite Iva, invece, l’obiettivo è superare i meccanismi dei pagamenti anticipati e quelle che vengono definite “logiche vessatorie”.

“Abbiamo scelto un luogo simbolo della nostra città, legato al mare e alla storia della Spezia. Già negli anni ’80 i socialisti avevano provocatoriamente proposto di collegare la Passeggiata Morin con un ponte, per renderla ancora più fruibile ai cittadini”, ricorda Brero. L’iniziativa di oggi si inserisce, secondo il PSI, in un progetto più ampio di rilancio della presenza del partito sul territorio e di confronto diretto con i cittadini. “Con queste tre proposte vogliamo anche misurare il gradimento delle nostre idee e, soprattutto, riportare la politica tra la gente, ascoltando direttamente i cittadini e dando loro la possibilità di avanzare proposte”, conclude Brero.

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