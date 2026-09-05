Liguria Digitale, Pd e Avs attaccano Bucci: “Maxi-aumento per amministratore unico: per le poltrone i soldi ci sono”

Un aumento dell’indennità che porta il compenso dell’amministratore unico di Liguria Digitale, Pier Paolo Greco, oltre i 154 mila euro annui accende lo scontro politico in Regione. A criticare la decisione della Giunta Bucci sono il Pd e Alleanza Verdi Sinistra, che però concentrano le loro contestazioni su aspetti diversi: da una parte l’aumento dei costi della macchina regionale e il ricorso a un incarico esterno per determinare la nuova indennità, dall’altra la disparità di trattamento con i lavoratori della stessa azienda pubblica. Il consigliere regionale del Pd Davide Natale parla di un aumento «ben oltre 100 mila euro» e accusa il presidente della Regione Marco Bucci di aver dato priorità alla crescita dei compensi e degli incarichi rispetto ai servizi pubblici. “Se ci fosse una canzone, per Bucci sarebbe ‘Fiumi di denaro’. Peccato che non sia il suo, ma quello dei cittadini liguri. Dopo aver aumentato il numero degli assessori, fatto crescere le segreterie e incrementato dirigenti e costi della macchina regionale, adesso Bucci mette mano anche alle indennità e arriva a quadruplicare quella dell’amministratore delegato di Liguria Digitale, portandola ben oltre 100 mila euro. Una scelta in cui Bucci supera anche Toti”, dichiara il consigliere regionale Pd Davide Natale in merito all’ultima delibera di Giunta che prevede l’aumento dell’indennità per l’ad di Liguria digitale. “E come se non bastasse, per determinare la nuova indennità è stato affidato un incarico esterno a un commercialista: per cui i cittadini liguri, non dovranno soltanto sostenere il costo di un’indennità enormemente aumentata, ma anche quello di un professionista chiamato a determinarla”, aggiunge. “Per Bucci le priorità sono rovesciate: quando chiediamo risorse per la sanità, per il trasporto pubblico, per la casa, per abbattere le barriere architettoniche o per garantire servizi migliori ai cittadini, i soldi non ci sono; quando invece si tratta di aumentare compensi, incarichi e poltrone, le risorse magicamente si trovano. Questo modo di amministrare è inaccettabile. Le risorse pubbliche devono essere utilizzate per rispondere ai bisogni dei liguri, non per rendere sempre più appetibili incarichi e posizioni di vertice. Chiederemo che venga fatta piena chiarezza su questa scelta e, più in generale, su questo uso sconsiderato dei fondi pubblici”, conclude Natale.

Sul tema intervengono anche Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS. La loro critica parte dal confronto tra il nuovo compenso destinato a Greco e la situazione dei dipendenti di Liguria Digitale, ai quali – sostengono – non sarebbe stato riconosciuto l’adeguamento salariale legato al carovita. “L’ennesima super-poltrona regalata da Bucci evidenzia la disparità di trattamento tra gli amici del presidente e le persone normali, in questo caso i lavoratori di Liguria Digitale. Se all’amministratore unico viene riconosciuto uno stipendio da oltre 154 mila euro annui, a fronte degli attuali 37 mila dichiarati sul sito dell’azienda, il personale dell’azienda pubblica si vede respinto l’adeguamento salariale legato al carovita. Gli aumenti contrattuali scattati a giugno sono assorbiti, ossia non erogati, nonostante più volte sollecitati dai sindacati dei lavoratori. Lavoratori a cui nel 2013 era stato ridotto il buono pasto da 10 a 7 euro e per cui Bucci non si è certo attivato per riportarlo al valore originario. È il modello Bucci: ricchi privilegi per i fedelissimi, poco o nulla per tutti gli altri”. Candia e Casella allargano quindi la contestazione alle precedenti attribuzioni di incarichi e compensi. “Il centrodestra ligure ha letteralmente regalato 117 mila euro in più all’anno a un esponente di spicco della maggioranza, già premiato in passato con considerevoli riconoscimenti, tra cui l’anno scorso l’incarico da 264 mila euro per la consulenza legale alla presidenza Bucci. Il solito sistema di potere che governa la Regione da undici anni, premiando i sostenitori e punendo la gente comune, che deve fare quotidianamente i conti coi tagli ai servizi e coi sacrifici economici imposti da questa Giunta, a partire dalla sanità pubblica in perenne difficoltà”, denunciano Candia e Casella. Al centro della polemica resta dunque la nuova indennità dell’ad di Liguria Digitale, ma il confronto politico si allarga alla gestione delle risorse regionali e al rapporto tra compensi ai vertici, condizioni dei lavoratori e finanziamento dei servizi pubblici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com