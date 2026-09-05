L’Intelligenza artificiale come nuovo fuoco, Benanti al Festival della Mente: “Abbiamo costruito un oracolo che non sappiamo leggere”

È stato Paolo Benanti, presbitero, teologo e filosofo del Terzo ordine regolare di San Francesco, a inaugurare ufficialmente la 23esima edizione del Festival della Mente con la lectio magistralis “Custodire il fuoco. Tecnica, potere e futuro nell’età dell’intelligenza artificiale”, tenuta venerdì, nella prima serata della rassegna, in piazza Matteotti. “È una gioia per il cuore scoprire una comunità così intessuta di civismo”, ha esordito Benanti rivolgendosi al pubblico di Sarzana prima di entrare nel tema scelto quest’anno e mettere in relazione il primo fuoco dominato dall’uomo con quello nuovo e ancora in parte indecifrabile dell’Intelligenza artificiale.















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