Mario Calabresi al Festival della Mente: “La crisi della politica è figlia della mancanza di cura e pazienza”

La pazienza della brace e la rapidità delle fiamme, la cura quotidiana contrapposta a un tempo dominato dall’immediatezza. Nella serata inaugurale Mario Calabresi ha portato al Festival della Mente di Sarzana una riflessione sui meccanismi dell’informazione, sulle trasformazioni della società e sulla crisi della politica, declinata secondo il tema del fuoco che guida questa edizione. “Mi piace l’idea della pazienza del fuoco” ha esordito il giornalista e scrittore in piazza Matteotti, affrontando uno degli aspetti meno appariscenti del tema che viene spesso utilizzato come metafora di un cambiamento improvviso, che divampa e consuma ma rappresenta anche la prima grande tecnologia utilizzata dell’umanità, capace di offrire calore e luce. Il fuoco contiene allo stesso tempo la vita e il pericolo e, secondo Calabresi, nessun altro elemento racchiude una tensione altrettanto radicale. Proprio per questo descrive bene anche il tempo presente, caratterizzato dalla velocità del ciclo dell’informazione e dei social network.















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