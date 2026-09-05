Meteo, weekend all’insegna del bel tempo in Liguria

Liguria. Ancora alta pressione e condizioni di stabilità sulla nostra regione fino a lunedì 7 settembre. Tuttavia saranno possibili nubi basse nella mattinata di oggi (sabato 5) sul settore centro-occidentale della costa, senza conseguenze. Caldo in genere moderato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e la mattinata banchi di nubi basse lungo la costa savonese, con parziale coinvolgimento dell’Imperiese orientale e del Genovese di ponente. Sul resto della Liguria poco nuvoloso o velato. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento delle nubi basse, anche se permarranno qua e la lungo i rilievi retrostanti la fascia costiera. Possibilità anche di velature in transito con il sole che a tratti potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

» leggi tutto su www.ivg.it