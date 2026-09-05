Mobilità e turismo, Genova diventa “observer city” nel progetto Horizon Europe InclusiveSpaces

Genova. Su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, la giunta ha approvato l’adesione del Comune in qualità di Observer City al prestigioso progetto europeo InclusiveSpaces (Design, Tools and Framework for Creating an Accessible and Inclusive Built Environment), finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe.

L’occasione, scaturita dai contatti avviati dall’assessorato alla Mobilità Sostenibile durante il 17° Congresso Europeo sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) di Istanbul, permetterà a Genova di entrare in un qualificato network europeo di scambio di conoscenze e buone pratiche. Insieme a città pilota come Madrid, Amburgo, Atene, Larnaka, Ginevra e Budapest, il capoluogo ligure potrà esplorare soluzioni innovative, manuali e strumenti tecnologici orientati alla progettazione universale (Universal Design) e a una mobilità a misura di tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e agli anziani.

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