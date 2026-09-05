Natale: “Tpl spezzino al minimo storico a causa dei tagli del centrodestra”

“La crisi del trasporto pubblico spezzino, che in queste settimane sta emergendo in tutta la sua gravità, è figlio di anni di mancanza di strategia e di scarsi investimenti, la vera cifra della politica della destra portata avanti da Toti a Peracchini e arrivando fino a Bucci. Ora è il momento di invertire la rotta e di fare sì che la Regione Liguria e il governo centrale tornino a stanziare fondi per le aziende del territorio”. Lo afferma Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

“Le nozze con i fichi secchi non si fanno e tutti i problemi strutturali di Atc Esercizio derivano proprio da questo – afferma Natale -. Posti di lavoro sempre meno appetibili per gli autisti che infatti scelgono altre aziende, il 30% del servizio fornito in subappalto, le difficoltà denunciate dai lavoratori di fronte al quale la contrattazione di secondo livello è solo un pannicello caldo per carenza di risorse. Per i cittadini invece una lista infinita di ritardi e corse saltate senza preavviso in ogni angolo della provincia. E infine la Regione guidata dalla giunta Bucci che ha distribuito in maniera strabica le risorse, penalizzando lo Spezzino e premiando altri territori secondo parametri assurdi, come la vicinanza con il confine francese. Il tutto nel silenzio assenso di Peracchini, che nel doppio ruolo di sindaco e presidente della Provincia non ha mai fatto sentire la sua voce su questo tema, neanche di fronte alla prospettiva di un taglio di ben un milione di euro”.

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