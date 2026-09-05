Ok dello Spezia: Hristov alle visite mediche con il Levski Sofia

Se tutto andrà per il verso giusto, lunedì Petko Hristov sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Levski Sofia. Il capitano dello Spezia, ormai separato in casa dopo la mancata apertura ad una permanenza in maglia bianca, in queste ore è in viaggio per la Bulgaria, dove ha ricevuto un’offerta da quel Levski avversario dello Slavia, la squadra in cui è cresciuto. Lo Spezia ha dato l’ok al prestito (con una parte di ingaggio pagata) del calciatore, che dopo aver rifiutato nelle scorse settimane l’ipotesi bulgara ha ora accettato l’offerta e sta viaggiando verso casa per le visite mediche. Una volta superati i test, metterà nero su bianco l’accordo per un anno, lasciando lo Spezia tre anni dopo l’ultima volta, quando venne ceduto in prestito al Venezia.

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