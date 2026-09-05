Palazzina delle Arti, lunedì parte l’intervento di riqualificazione

Prenderanno il via lunedì 7 settembre i lavori di riqualificazione della terrazza situata al primo piano della Palazzina delle Arti, intervento finalizzato a migliorare la conservazione e la funzionalità dell’edificio. L’opera prevede il rifacimento dell’impermeabilizzazione della terrazza e la posa di una nuova pavimentazione in pietra sinterizzata, con l’obiettivo di incrementare la durabilità della struttura e garantire condizioni ottimali di tutela dell’immobile. Per consentire l’esecuzione dell’intervento in piena sicurezza, il secondo piano della Palazzina delle Arti sarà temporaneamente non accessibile al pubblico fino al completamento dei lavori.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. In questo caso assume un valore particolarmente significativo poiché interessa uno dei principali spazi culturali cittadini, che ospita opere e collezioni di rilievo. La riqualificazione contribuirà a preservare nel tempo la qualità e la fruibilità della struttura, tutelando sia il patrimonio edilizio comunale sia i beni culturali custoditi al suo interno.

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